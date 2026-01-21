Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Más Información
Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump
Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el nombramiento del excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “no es un perfil cualquiera” el de Garduño, quien fue designado nuevo director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.
“Viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera”, dijo. y se tomó esa consideración.
Lee también SEP: Se sacan una espina, pero se clavan una daga
Francisco Garduño era titular del INM durante el incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas, quienes no pudieron salir del lugar, por lo que enfrentó un proceso judicial.
Al respecto, la titular del Ejecutivo federal aseguró que “él siguió un proceso y salió en libertad”: “Ya no está bajo proceso de ningún tipo”.
“Él terminó su proceso. No tiene ya ningún proceso jurídico”, agregó.
Expuso que se analizaron distintos perfiles para la dirección de los Centros de Formación para el Trabajo.
Senadores de EU piden castigo a México por pesca ilegal; vinculan huachinango con financiamiento del Cártel del Golfo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]