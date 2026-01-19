Garduño, ex titular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró al extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo, Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lo anterior fue anunciado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien sostuvo un encuentro con Garduño, a quien definió como un “funcionario ejemplar”.

“Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la Educación Media Superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional”, escribió en sus redes sociales.

Indicó que esta designación se suma a la actualización de la oferta educativa en Educación Superior, que se alinea con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar.

De acuerdo con la dependencia, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), es una Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tiene como atribuciones sustantivas, normar, operar, coordinar controlar y evaluar el servicio de capacitación para y en el trabajo, para coadyuvar al acceso al empleo, al desarrollo económico, social y al mejoramiento del nivel de vida de la población.

Francisco Garduño fue titular del Instituto Nacional de Migración durante el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas, quienes no pudieron salir del lugar. Por este hecho, Garduño enfrentó un proceso judicial.

Mario Delgado y Francisco Garduño, nuevo Director General de Centros de Formación para el Trabajo este lunes 19 de enero de 2026. Foto: Especial

