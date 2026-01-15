El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que México ya se encuentra formalmente en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que, dijo, avanza conforme a lo previsto y deberá concluir el próximo 1 de julio, fecha acordada por los tres países socios.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que actualmente se encuentran por entregar los reportes derivados de las consultas realizadas, así como los resultados de los Foros de Diagnóstico Sectorial del T-MEC, los cuales servirán como base para definir las prioridades y ajustes de cada nación rumbo a la renovación del acuerdo comercial.

“Bueno, hemos ido avanzando, como ustedes saben, estamos en ambos países por entregar reportes de la consulta que realizamos, seguimos avanzando en ello, esto ocurrirá antes de que termine el mes de enero, fue lo que acordamos ambas partes y Canadá también. Estamos en tiempo y forma”, señaló Ebrard.

El titular de Economía subrayó que la mayoría de los temas planteados desde el año pasado ya fueron atendidos, luego de más de 100 días de trabajo técnico entre las partes.

"De los puntos que nos plantearon el año pasado, prácticamente ya terminamos todos, previos a lo que será la revisión del tratado, entonces yo le diría que ya estamos en la revisión del tratado… tenemos que terminar el primero de julio”, afirmó.

Cuestionado sobre la disposición de las autoridades estadounidenses para mantener el tratado, Ebrard indicó que el proceso se desarrolla conforme a lo establecido en el propio T-MEC y que existe claridad sobre los temas prioritarios para cada país.

"Es importante aclararlo, es un proceso de revisión, ese es el alcance que tiene el proceso y creo que hemos avanzado bien en todos aquellos puntos que preocupan a cada una de las partes”, puntualizó.

Entre los temas en revisión, mencionó el planteamiento de México para reducir las tarifas de 27.5 % que se aplican a vehículos con menor contenido regional de Norteamérica, así como los efectos de la decisión de Estados Unidos de eliminar el estímulo fiscal para la compra de vehículos eléctricos, lo que ha impactado la demanda en ese mercado.

No obstante, aclaró que no se prevé una caída relevante en la producción nacional.

Inversión extranjera asciende a más de 200 mil mdd

En materia de inversión extranjera, Ebrard informó que el portafolio de inversiones en México asciende actualmente a 293 mil millones de dólares, alineado con los objetivos del Plan México.

Detalló que tan solo en la presente semana se anunciaron inversiones por 2 mil 300 millones de dólares, incluyendo 1 mil 300 millones de dólares de la empresa Pilgrim’s y 1 mil millones de dólares de General Motors.

Finalmente, el secretario adelantó que mantiene pláticas constantes con autoridades estadounidenses como parte del diálogo permanente que acompaña la revisión del tratado, con el objetivo de llegar al 1 de julio con claridad sobre las propuestas, acuerdos y ajustes que regirán la siguiente etapa del T-MEC.

Insistió el Secretario de Economía en que se consolide y se fortalezca el Tratado porque ha funcionado con la creación de nuevos empleos.

Ante el alcance de la consulta, indicó que “nadie plantea que se modifique el Tratado” y todos los sectores que participaron coincidieron en que hay que mantenerlo.

“Hemos hecho un muy buen diálogo profesional”, dijo sobre las reuniones con los negociadores.

“Vamos en buen camino”, aseguró al señalar que habrá empresas que quieran sacar mayor ventaja.

Apuntó Ebrard que también ha habido acercamiento con las autoridades canadienses para aumentar la relación porque “es un socio muy importante para México”.

