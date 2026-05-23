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El futuro de Tom Hardy dentro de la serie "MobLand" ha comenzado a generar especulaciones luego de que surgieran reportes sobre una posible salida del actor del exitoso drama de Paramount+, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su situación.
De acuerdo con información publicada por Puck News, los productores Jez Butterworth y David Glasser habrían mostrado su molestia por presuntos retrasos recurrentes de Tom Hardy durante las grabaciones, además de desacuerdos derivados de observaciones del actor sobre el guion y cambios que habría realizado a sus propios diálogos.
Esta situación ha alimentado los rumores sobre un eventual alejamiento del proyecto. Sin embargo, fuentes cercanas citadas por TMZ aseguran que el escenario todavía no está definido y que las conversaciones seguirían abiertas.
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Los reportes también apuntan a que entre los nombres involucrados en estas supuestas diferencias aparecen los productores Jez Butterworth y David Glasser. Incluso se ha mencionado que las tensiones habrían escalado durante el proceso de producción, aunque hasta ahora esa información no ha sido confirmada por Paramount+ ni por representantes de Hardy.
De acuerdo con las mismas fuentes, la posibilidad de que el actor no continúe existe, pero la puerta no estaría completamente cerrada y el panorama podría cambiar.
Además, otro factor mantiene la incertidumbre: aunque "MobLand" se convirtió en una producción exitosa para la plataforma desde su estreno y ya obtuvo una renovación para una segunda temporada, una tercera entrega aún no ha sido anunciada oficialmente.
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La serie, ambientada en Londres y centrada en conflictos familiares y criminales, cuenta con un reparto de peso encabezado por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, además de actrices como Joanne Froggatt, Mandeep Dhillon y Lara Pulver.
Por ahora, el destino de Hardy dentro de "MobLand" permanece como una posibilidad abierta y habrá que esperar a futuros anuncios para conocer si el actor continuará formando parte de la historia o si tomará un camino distinto.
rad
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