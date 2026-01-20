En medio del debate por la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, defendió la iniciativa y negó que esta sea autoritaria, porque, sostuvo, “es ampliar derechos, fortalecer la democracia y poner al pueblo y no a los privilegios en el centro”.

A través de un video en redes sociales, Alcalde Luján cuestionó si es autoritario proponer una discusión sobre cómo se eligen a los plurinominales y fortalecer las figuras de democracia participativa, como la revocación de mandato y la consulta popular.

“Sería antidemocrático mantener como hoy dice la Constitución, que en temas fiscales o en temas electorales el pueblo no puede opinar”, dijo.

En ese sentido, reprochó que “hoy son las cúpulas partidistas y los dirigentes en turno los que determinan estas listas por dedazo, sin tomar en cuenta a nadie, es a contentillo, hacen las listas tomando en cuenta a sus cuates, a sus aliados y hasta a sus familiares”.

“Se trata de personas que no tienen que hacer campaña, que no reciben un sólo voto directo y que en muchos casos son impresentables hasta en sus propios estados, como Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Rubén Moreira”, agregó.

Además, acusó que “la oposición está generado mucho ruido y muy poco debate honesto (...) Han llegado al absurdo de llamarle Ley Maduro a una iniciativa que ni siquiera se ha presentado”.

“Mienten diciendo que se quiere controlar al INE, que se quiere eliminar la pluralidad y como siempre que queremos ser Venezuela”, añadió.

nro/rmlgv