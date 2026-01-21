En México prevalece la impunidad porque los delincuentes saben que con Morena no habrá ningún castigo, ya que se trata de un gobierno incapaz, rebasado y sin rumbo, aseguró el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En un comunicado, aseguró que los delincuentes saben que no hay castigo y que el gobierno no los enfrenta. “La gente vive con miedo, sale a trabajar sin saber si va a regresar y ve cómo la inseguridad crece mientras Morena no hace nada”, dijo.

El dirigente opositor advirtió que “esto no es normal y no se puede aceptar”, por lo que señaló que en el PRI “estamos del lado de las familias, de quienes quieren vivir tranquilos, en paz y con seguridad”.

Al respecto, la dirigencia nacional priista destacó que Morena fracasó en lo más básico: proteger a la gente. Incluso, indicó, los criminales saben que este gobierno es inepto para enfrentar la inseguridad.

A través de una campaña de comunicación en sus redes sociales, con la etiqueta #ConMorenaSeLaSaben, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, informó que en los últimos siete años uno de cada dos mexicanos adultos ha sido víctima de algún delito, pero más del 90 por ciento de ellos no denuncia porque saben que será inútil.

En un video, la dirigencia del partido muestra a un delincuente armado en un asalto a los pasajeros de un vehículo de transporte público, en el que agradece el apoyo a Morena y, consumado el delito, baja de la unidad y se echa a correr mientras dos elementos policiacos aplauden.

Insistió en que los delincuentes saben que con Morena habrá abrazos, impunidad y cero consecuencias. “Mientras el crimen avanza, el gobierno demuestra ser incapaz e inepto para garantizar seguridad”, expuso la dirigencia nacional del tricolor.

En ese marco, agregó que con Morena los delincuentes saben que no pasa nada, porque hay abrazos para el crimen, excusas para el pueblo y un gobierno que no sabe ni quiere gobernar.

El CEN del PRI sostuvo que en Morena “son brutos e ineptos para todo”. Con Morena, agregó, saben que su impunidad está garantizada por el gobierno.

