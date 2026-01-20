Ciudad Juárez.- La Tesorería del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, acudió este día a las instalaciones del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) para notificarles por una serie de adeudos millonarios e históricos que tienen en el pago del Impuesto Predial.

De acuerdo con información oficial, el adeudo del PRI es de alrededor de 5 millones 148 mil, por 2 edificios y en el caso del PAN es de más de 9 millones de pesos.

Héctor Ortiz Orpinel, secretario de Ayuntamiento, comentó que se trata de una notificación o citatorio formal por el adeudo histórico en las instalaciones del PAN, que son tres edificios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata del edificio principal del partido, así como un estacionamiento y otro predio contigo atrás de las instalaciones principales del PAN.

“Estos tres edificios tienen un adeudo histórico en el pago del predial. Lo único que se viene a hacer es exigir el pago a través de los mecanismos que se tienen para efecto que hagan el cumplimiento del mismo”, detalló el Secretario del Ayuntamiento en Ciudad Juárez.

En el caso del PAN, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue quien dio a conocer la falta de pago del impuesto predial de ese partido durante una conferencia de prensa e incluso afirmó que de no pagar el adeudo, el cual hace más de 9.5 millones de pesos correspondiente al acumulado desde el 2012, se sometería a un plebiscito para consultar la opinión de la ciudadanía, para así determinar si están o no de acuerdo en qué se rematen esas propiedades.

El alcalde señaló que mientras casi 380 mil cuentas de Impuesto Predial fueron pagadas el año pasado por juarenses que cumplieron puntualmente con esta contribución, los partidos políticos en la frontera no han cumplido con el pago de sus obligaciones desde hace años.

De acuerdo con cifras oficiales en el caso del PAN, el edificio principal presenta un adeudo total de 6 millones 396,172 pesos; el edificio contiguo que se encuentra en 5 de Mayo e Ignacio Zaragoza, tiene una deuda de 1 millón 755,888 pesos, así como el estacionamiento que tienen sobre la avenida 16 de Septiembre y cuyo adeudo asciende a 1 millón 377,120 pesos.

El último pago registrado por los tres inmuebles fue el 14 de mayo de 2012, por lo que a la fecha presenta un adeudo total de 9 millones 529,180 pesos.

Ante esta situación y de no darse el pago después de la notificación de este día, el alcalde anunció que propondrá en la Sesión de Cabildo del próximo 28 de enero la convocatoria a un plebiscito ciudadano para conocer la opinión de las y los juarenses sobre la exigencia de pago y, en caso de incumplimiento, el posible remate de las instalaciones conforme a la ley.

Al respecto, el dirigente local del PAN, Ulises Pacheco, señaló que se habría dejado de pagar el impuesto cuando el actual alcalde de Juárez era militante del PAN y líder del partido; sin embargo, eso ocurrió años atrás y no coincide con la fecha en la que el partido dejó de pagar el predial.

“Hoy la nueva generación de panistas, como Daniela Álvarez y su servidor al frente de las dirigencias del PAN, daremos solución a los problemas. Desde el 21 de septiembre del 2025, la dirigente estatal ante la Asamblea Municipal anunció que se daría solución al adeudo heredado”, señaló el líder panista en Juárez.

El secretario del Ayuntamiento reprochó este día al PAN y a los dirigentes que han tenido el partido a lo largo de 14 años y no han podido pagar el predial.

“Están alejados de toda realidad, lo único que se está haciendo es cumplir con la ley, como todos los ciudadanos. Hay 370 mil juarenses que han cumplido con el pago del impuesto predial”, dijo el secretario del Ayuntamiento.

La Tesorería Municipal también acudió al PRI ubicado en la calle Lerdo y Galeana en la zona Centro, donde también se notificó por el adeudo del pago del predial de 5 millones 148 mil pesos.

En este caso fueron recibidos por el dirigente estatal del partido, Alejandro Domínguez, quien afirmó que en Juárez existe un rezago histórico del pago del predial de más de 10 mil millones de pesos y el adeudo de ese partido sería del 0.5 por ciento.

Aseguró que se está en un proceso de regularización del edificio, por lo cual se analizará el adeudo para poder proceder al pago.

“Tenemos 14 propiedades en el estado y de las que están a nombre del PRI, ninguna presenta adeudo. Hay dos propiedades que no están a nombre del partido, una es ésta y otra la de Cuauhtémoc, que están en un proceso. Atenderemos la solicitud que haga cualquier autoridad o cualquier municipio”, dijo Domínguez.

Los adeudos del PRI son de 5 millones 148 mil pesos por su edificio principal de la calle Lerdo, cuyo predial no se paga desde 1996, y otro de 172 mil pesos por un terreno ubicado en la Juan Balderas #1409, ambos en Ciudad Juárez.

Tras la notificación los partidos deberán ponerse al corriente o de lo contrario Tesorería Municipal iniciará el proceso de embargo de las propiedades.

