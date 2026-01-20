Más Información

Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track

Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS

EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

Monterrey. – Por confundir raticida con sazonador de alimentos, siete integrantes de una familia, entre ellos menores de edad, resultaron con síntomas de intoxicación, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

El accidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Potasio, en la colonia San Pedro 400, hasta donde se dirigieron los cuerpos de auxilio.

Se informó que una mujer identificada como Modesta Grimaldo Becerra de 72 años estaba cocinando caldo con arroz y confundió el raticida en cubos, con el sazonador.

Foto: Especial
Foto: Especial

Minutos después de haber consumido el alimento, los siete integrantes comenzaron a sentirse mal, por lo que solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia.

Al llegar, brigadistas de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil de San Pedro atendieron a los afectados y los trasladaron al Hospital Universitario.

Los integrantes de la familia fueron identificados como María Magdalena de 6 años, Brayan Yadiel de 9 años, Estrella Nohemí de 17, Yahir de 20, Judith de 32 años y Esthela de 50.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]