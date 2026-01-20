Más Información

Mérida. - Las bajas temperaturas golpean a Yucatán, pues durante el amanecer de este martes registró 9 grados centígrados.

El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán señaló que se trata de la temperatura más baja para la capital yucateca desde el año 2016 cuando en enero de ese año se registraron 9.8 grados centígrados.

La implacable heladez se ha intensificado, no sólo en Mérida, pues en el Cono Sur se reportaron 8 grados centígrados.

En los municipios del centro del estado, los termómetros descendieron hasta los 10 grados centígrados; en el oriente de la entidad se reportaron 11 grados y en la zona costera 15 grados.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que la masa de aire frío ártico que impulsó al frente frío no. 29 seguirá afectando a Yucatán, pues este día prevalecerá el clima templado y ligeramente cálido a partir del mediodía.

Procivy indicó que mañana miércoles el aire ártico continuará sobre Yucatán, por lo que se espera que los termómetros desciendan de nuevo hasta los 10 grados centígrados.

