Mérida, Yucatán.- Este lunes, los yucatecos amanecieron bajo , debido a la masa de aire polar que, tras impulsar el frente frío No. 29, se encuentra sobre la Península de Yucatán y Mar Caribe.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) señaló que durante el día se mantendrá el ambiente fresco y por la noche y al amanecer de mañana se espera , principalmente sobre el Conos Sur del estado.

Procivy indicó que esta madrugada en el Cono Sur, donde se ubican los municipios de Tekax, Peto y Tzucacab se registró la temperatura más baja de la entidad, la cual fue de entre 11 y 12 grados centígrados.

En las diferentes zonas de Mérida, el termómetro marcó entre 13 y 16 grados; y en el resto del estado el mercurio marcó entre 14 y 15 grados.

Un hecho fuera de lo común para Yucatán, este día la temperatura máxima fue de 23 grados centígrados, la cual se registró al mediodía.

Pero los pronósticos no son alentadores, pues mañana se podrían registrar de hasta 9 grados centígrados, principalmente en la zona sur.

Las autoridades estatales recomiendan abrigarse bien, proteger a niñas, niños y adultos mayores, y mantenerse informados.

