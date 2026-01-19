Más Información

Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por en cinco alcaldías de la CDMX, para la madrugada y mañana del martes 20 de enero.

Para la alcaldía Tlalpan se activó , ante el pronóstico de temperaturas de entre 1 a 3°C y heladas, entre la 01:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Además, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, se prevén temperaturas de 4 a 6°C, entre la 1:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]