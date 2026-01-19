La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la CDMX, para la madrugada y mañana del martes 20 de enero.

Para la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja, ante el pronóstico de temperaturas de entre 1 a 3°C y heladas, entre la 01:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Además, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, se prevén temperaturas de 4 a 6°C, entre la 1:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

