El director de Alertas Tempranas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Guillermo Ayala, indicó que este viernes la Ciudad de México registrará una de las temperaturas más bajas de la temporada invernal, cuando se prevé que descienda hasta los 5 grados.

No descartó que las temperaturas puedan ser similares a las del domingo pasado en la parte alta de la alcaldía Tlalpan, cuando descendieron hasta los 0.3 grados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que las temperaturas tan frías que se pronostican para el viernes se pueden intensificar sobre todo en Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco debido a la altura de las alcaldías.

En el resto de las demarcaciones se podrán alcanzar los 5 grados entre las 3:00 y 9:00 horas, para continuar en promedio hasta los 7 durante el día, con máximas que no pasarán de los 19 grados.

“Hay que procurar estar muy bien abrigados estos días, pero con especial cuidado el viernes. Esto nos presenta una hoja de ruta hacia el sábado y hacia el domingo con temperaturas bajas en la Ciudad, cuando vamos a continuar con temperaturas promedio después del viernes entre 8 y 10 grados”, dijo.

Guillermo Ayala explicó que las bajas temperaturas serán causadas por el frente frío número 28, que llegó al Valle de México este miércoles, con una masa de aire polar proveniente de Estados Unidos.

“[El frente frío] es el ingreso de aire frío que viene en conjunto, como si fuera una gota grande y viene fluyendo desde la frontera norte hacia el centro del país. Ahorita viene con masa de aire polar, pero no se descarta que en algún momento haya una presencia de ártico”, añadió.

El funcionario señaló que la temporada invernal llegó muy acorde conforme al solsticio, es decir, con buena temporalidad.

Por las bajas temperaturas, Ayala llamó a las personas a protegerse con el cuadro completo de vacunación, utilizar tres capas de ropa, preferentemente de algodón. Además de tener a la mano cobertores y cobijas por la noche, para mantenerse lo suficientemente calientes.

Pidió poner especial atención en bebés y adultos mayores, mantenerlos hidratados, con comida y bebidas calientes, a fin de que no pierdan su temperatura, a lo que son más propensos. “Hay que estarlos monitoreando y ante algún resfriado o tos, acudir inmediatamente al centro de salud”.

Sobre el uso de calentadores y artefactos para mantener calientes las viviendas en esta época, el funcionario pidió tener precaución y verificar que haya una ventilación adecuada y que se apaguen antes de dormir.