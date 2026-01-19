La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía, cielo medio nublado a nublado y lluvias ligeras dispersas, para este lunes 19 de enero en la Ciudad de México.

Se prevén vientos de componente norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

Lee también Frente frío 28 ingresa a México; Protección Civil emite alerta por heladas y lluvias intensas

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 22°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada y mañana del martes 20 de enero, sea muy fría, particularmente en las zonas altas de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL