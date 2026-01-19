Más Información
Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía, cielo medio nublado a nublado y lluvias ligeras dispersas, para este lunes 19 de enero en la Ciudad de México.
Se prevén vientos de componente norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.
Lee también Frente frío 28 ingresa a México; Protección Civil emite alerta por heladas y lluvias intensas
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 22°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.
Se espera que la madrugada y mañana del martes 20 de enero, sea muy fría, particularmente en las zonas altas de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]