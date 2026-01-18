Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes en toda la Ciudad.

Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del lunes 19 de enero.

Asimismo, hay alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, en donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo de tiempo.

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

