La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para la Ciudad de México por un descenso en las temperaturas, que alcanzarán hasta 1°C, los días 18, 19 y 20 de enero de 2026.

El mayor descenso en la temperatura se prevé que sea la madrugada del lunes 19 de enero.

En la madrugada y mañana de esos días, el ambiente será de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la CDMX, en donde las temperaturas oscilarán entre 1 y 6°C.

#AvisoEspecial sobre condiciones meteorológicas en la Ciudad de México:



Del 18 al 20 de enero se prevé descenso de las temperaturas. En la madrugada y mañana el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre… pic.twitter.com/MVSYRONFxf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 16, 2026

Mientras que, para las tardes, se prevé que el ambiente se torne de templado a cálido, con temperaturas de entre 17 y 20°C, además de condiciones para lluvias ligeras.

Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente con varias capas de ropa; cubrir nariz y boca para evitar el paso de aire frío; alimentarse bien e ingerir frutas y verduras, así como abundantes líquidos; y, si se usan calentadores, ventilar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

