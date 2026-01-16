El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro publicó sus cifras de operación durante el 2025. Conoce cuáles son las estaciones con mayor demanda y menos afluencia de usuarios.

Las Líneas con estaciones de mayor uso en el 2025, son la Línea 2, 3, 8 y 9 del Metro, donde las terminales, Cuatro Caminos, Constitución de 1917, Indios Verdes, Tacubaya y Universidad albergaron el mayor número de pasajeros.

En el caso de las estaciones con menor demanda, se ubican en las líneas 4 y 6 del Metro, ya que Deportivo 18 de Mayo, Santa Anita, Consulado, Instituto del Petróleo y Talismán fueron menos utilizadas.

¿Cómo están las cifras?

Las estaciones Indios Verdes y Universidad de la Línea 3 del Metro, son de las que tienen mayor demanda. Foto: de YARETZY M. OSNAYA. EL UNIVERSAL

Las de mayor afluencia de pasajeros fueron:

Línea 2 con la estación Cuatro Caminos al atender a 420 mil 453 usuarios durante el 2025; seguido de línea 8, Constitución de 1917 con 413 mil 499 pasajeros; línea 3 con Indios Verdes donde recibió 390 mil 420 pasajeros en día laborable; de la línea 9, Tacubaya con 268 mil 460 afluencia y línea 3, Universidad con 246 mil 300 personas.

Mientras que las estaciones con menor número de visitantes se ubican:

Deportivo 18 de Marzo de la ruta 6, con 6 una afluencia el año pasado de 6 mil 155 personas; Santa Anita de línea 4 con 7 mil 388; línea 4, Consultado con 13 mil 766; de línea 6 Instituto del Petróleo, 13 mil 250 y Talismán de ruta 4 con 13 mil 865.

