La mañana de este viernes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, saturación, detenciones prolongadas y falta de trenes en diversas líneas 3, 12, 6, 8, B, A, 2, 5 y 4 lo que generó múltiples quejas en redes sociales.

Usuarios de la Línea 3 denunciaron severos retrasos en el servicio, principalmente en el tramo que va de Universidad hacia Indios Verdes: “Qué pasa en la línea 3 no salen los trenes de Universidad” y “mientras más se acerca a Indios Verdes más lento avanza, más de cinco minutos en cada túnel entre estaciones”, señalaron.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

Respecto a la Línea 12, pasajeros reportaron detenciones prolongadas y falta de avance de los trenes: “No avanza L12, ¿qué pasa?” y “ya estamos parados aquí 15 minutos en San Andrés Tomatlán y nada más no avanza el metro FN 1024 dirección Mixcoac”, expresaron.

En respuesta, el STC aseguró: “Al momento la Línea 12 no presenta averías, únicamente afluencia de la hora. Se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales”.

Quejas similares se registraron en la Línea 6, donde usuarios reclamaron tiempos de espera superiores a los anunciados: “¿Cómo que cinco minutos Línea 6? Son 10 en cada estación, se queda haciendo base” y “Línea 6 sin trenes”, publicaron en x.

La operación en la Línea 8 también fue señalada por su avance lento y detenciones prolongadas: “Está muy lenta la Línea 8, llevo ocho minutos en Iztapalapa” y “¿por qué no nos movemos desde hace ocho minutos en la L8?”, cuestionaron usuarios afectados.

En el caso de la Línea B, se reportaron retrasos considerables durante el recorrido: “¿Una hora de Olímpica a Morelos? Ahora qué pasó en la Línea B” y “no pasan trenes dirección Ciudad Azteca desde hace 10 minutos”, fueron algunas de las quejas difundidas.

Por su parte, usuarios de la Línea A denunciaron una mala logística en el envío de trenes: “Mandan trenes vacíos a Santa Martha y en Los Reyes la estación atascada” y “ya llevamos 20 minutos sin poder abordar”, reclamaron.

También se reportaron afectaciones en la Línea 2, donde pasajeros indicaron que los trenes realizaron base sin previo aviso: “¿Por qué está haciendo base en Revolución? Avisen qué pasa, llevamos casi cinco minutos dirección Taxqueña”, así como “retraso en Isabel la Católica–Observatorio”, señalaron.

Las inconformidades alcanzaron a la Línea 5, donde usuarios afirmaron que los tiempos de espera fueron mayores a los informados: “Retraso nueve minutos no ha llegado el tren dirección Politécnico” y “no son cinco minutos, fueron 15 tan solo para que llegara el metro a Pantitlán”, reclamaron.

Pasajeros de la Línea 4 reportaron constantes detenciones durante el recorrido sin información oficial: “La Línea 4 se va parando y no avisan por qué”, expresaron.

