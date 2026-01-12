Más Información

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) informó que para los trabajos de se contará con un diagnóstico teórico muy completo realizado por los , especializados sobre la situación que guardan las Instalaciones fijas, los trenes y vías de ésta línea.

El sindicato precisó que se cuenta con una propuesta de soluciones basadas en el conocimiento técnico y vasta experiencia de los trabajadores, considerando la complejidad de las distintos sistemas que conforman la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

El líder del SNTSTC, Fernando Espino, resaltó que en la modernización de la Línea 3, en la que participarán los Trabajadores del Metro, se aprovechará el aprendizaje y experiencia de los trabajos realizados en Línea 1, evitando errores cometidos en la misma; además de evitar contratar empresas sin conocimiento y experiencia en operación y mantenimiento de una línea sobre neumáticos. Aseguró que la experiencia y conocimiento es del dominio de los trabajadores del Metro.

Sostuvo que para los trabajadores del Metro es una gran noticia la rehabilitación de la línea verde ya que era algo que desde hace tiempo esperaban; asimismo, manifestaron su interés en participar en esta magna obra. Y lo más importante, dijeron, es que ahora sí están tomando en cuenta a los técnicos del Metro, pues antes sólo hacían los trabajos con las empresas externas como Comisa y Alsthom, pero ahora ya toman en cuenta a los , por lo que están de acuerdo con los procesos de rehabilitación de la Línea 3, la cual transporta a casi medio millón de personas al día.

Indios Verdes es la estación con mayor afluencia con por lo menos 97 mil 208 pasajeros en un día y Universidad con 63 mil 205 usuarios diariamente.

Por otra parte, Espino Arévalo dio a conocer que actualmente en la Línea 1, se tienen muchos pendientes técnicos de importancia que afectan la eficiencia y continuidad del servicio como: que no cumplen con las especificaciones técnicas originales, lo que complica el mantenimiento de las vías.

Asimismo, la lógica tracción no funciona al 100% por falta de equipos y problemas en el Software, entre otras importantes observaciones. También, los intervalos de tiempo entre tren y tren no se cumplen.

“Todo estos pendientes los podemos corregir en los nuevos proyectos de modernización y rehabilitación de las líneas del STC, con la participación activa de los técnicos altamente especializados del Metro”, sostuvo Fernando Espino.

