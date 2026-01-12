Más Información

Un presunto luego de enfrentarse con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en plena vía pública, en la colonia La Dinamita, alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, sobre la calle Valentín Canalizo, donde vecinos reportaron múltiples. Al llegar, policías encontraron a un hombre tirado sobre el asfalto, junto al arma que presuntamente utilizaba para cometer asaltos.

Paramédicos del ERUM acudieron al sitio para brindarle auxilio, pero tras la valoración confirmaron que el sujeto, de entre 25 y 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales, víctima de disparos de arma de fuego.

Policías resguardan la zona del incidente (12/01/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
De acuerdo con información preliminar, el fallecido formaba parte de una banda dedicada a atraer a sus víctimas conde autos en Marketplace, para luego asaltarlas. Durante una intervención policial, el sujeto habría enfrentado a los agentes, lo que derivó en el intercambio de disparos.

En el operativo fueron detenidos dos presuntos cómplices, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. La zona fue acordonada y el cuerpo cubierto con una sábana, mientras peritos realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios.

Servicio forense llega a la zona (12/01/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
