Un presunto delincuente fue abatido a balazos luego de enfrentarse con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en plena vía pública, en la colonia La Dinamita, alcaldía Gustavo A. Madero.
Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, sobre la calle Valentín Canalizo, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar, policías encontraron a un hombre tirado sobre el asfalto, junto al arma que presuntamente utilizaba para cometer asaltos.
Paramédicos del ERUM acudieron al sitio para brindarle auxilio, pero tras la valoración confirmaron que el sujeto, de entre 25 y 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales, víctima de disparos de arma de fuego.
De acuerdo con información preliminar, el fallecido formaba parte de una banda dedicada a atraer a sus víctimas con anuncios falsos de venta de autos en Marketplace, para luego asaltarlas. Durante una intervención policial, el sujeto habría enfrentado a los agentes, lo que derivó en el intercambio de disparos.
En el operativo fueron detenidos dos presuntos cómplices, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. La zona fue acordonada y el cuerpo cubierto con una sábana, mientras peritos realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios.
