Una balacera se registró la noche de este miércoles en las inmediaciones del CETRAM El Rosario, en la colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, lo que generó alarma entre usuarios del transporte público y vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego sobre la calle Cultura Norte, a la altura del Peatonal Andador Segundo Transversal, muy cerca de la estación del Metro El Rosario. En el lugar fue localizada una persona lesionada sobre la vía pública, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Balacera en la CETRAM El Rosario deja una persona lesionada; presuntos responsables resultan lesionados. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba tres impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar indicios y permitir el inicio de las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la balacera ocurrió durante labores de investigación de personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, quienes detectaron a dos sujetos forcejeando con una persona. Al intentar intervenir, uno de los individuos habría sacado un arma de fuego y apuntado contra los policías, situación que derivó en un intercambio de disparos.

Los probables responsables resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital bajo custodia policial. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

