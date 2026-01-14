Más Información

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Francia se suma a misión militar en Groenlandia; países europeos coordinan acciones de seguridad en el Ártico

Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas; Semarnat asegura que es el único caso en la especie

Resultado: Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el estadio Cuauhtémoc

PT cuestiona necesidad de una reforma electoral; "la derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas", señala

Un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México a ", acusado de los delitos contra el ambiente y fraude por haber vendido un terreno en una zona de conservación en la alcaldía Xochimilco.

El sujeto fue capturado por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México el pasado 8 de enero, mediante la ejecución de una .

De acuerdo con la FGJ, el Gobierno capitalino y la Secretaría del Medio Ambiente localizaron una construcción en un paraje llamado “Cuzco”, dentro de un área de conservación ecológica en Xochimilco.

Debido a que la venta y construcción en estas zonas está prohibida por la normativa ambiental, el inmueble fue demolido.

Por su parte, la persona que edificó la casa informó que compró el terreno por más de 350 mil pesos a Pedro, el 17 de septiembre de 2023, quien le aseguró que el lugar contaba con los permisos para construir.

La Fiscalía capitalina inició una investigación y posteriormente obtuvo el mandamiento para detener al sujeto.

Durante la audiencia, el juzgador fijó la medida de prisión preventiva y el plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

