Un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México vinculó a proceso a Pedro "N", acusado de los delitos contra el ambiente y fraude por haber vendido un terreno en una zona de conservación en la alcaldía Xochimilco.

El sujeto fue capturado por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México el pasado 8 de enero, mediante la ejecución de una orden de aprehensión.

De acuerdo con la FGJ, el Gobierno capitalino y la Secretaría del Medio Ambiente localizaron una construcción en un paraje llamado “Cuzco”, dentro de un área de conservación ecológica en Xochimilco.

Debido a que la venta y construcción en estas zonas está prohibida por la normativa ambiental, el inmueble fue demolido.

Por su parte, la persona que edificó la casa informó que compró el terreno por más de 350 mil pesos a Pedro, el 17 de septiembre de 2023, quien le aseguró que el lugar contaba con los permisos para construir.

La Fiscalía capitalina inició una investigación y posteriormente obtuvo el mandamiento para detener al sujeto.

Durante la audiencia, el juzgador fijó la medida de prisión preventiva y el plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

dmrr/cr