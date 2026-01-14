La noche de este miércoles 14 de enero, se registran lluvias y chubascos aislados en distintos puntos de la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia capitalina informó que las precipitaciones se presentan en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se mantiene vigilancia ante las condiciones meteorológicas.

En la imagen más reciente de radar se observan zonas de #lluvias y chubascos aislados sobre las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Se prevé que las condiciones para lluvias persistan durante las primeras horas de la noche,… pic.twitter.com/o9MXRMEmMO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 15, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias podrían continuar durante las primeras horas de este jueves 15 de enero, principalmente en zonas del sur y poniente de la capital.

La SGIRPC indicó que el monitoreo del clima se mantiene de forma permanente a través de sus sistemas de observación, con el fin de dar seguimiento a la evolución de las precipitaciones.

Finalmente, la autoridad exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender los avisos que se emitan.

