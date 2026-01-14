Más Información

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Francia se suma a misión militar en Groenlandia; países europeos coordinan acciones de seguridad en el Ártico

Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas; Semarnat asegura que es el único caso en la especie

Resultado: Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el estadio Cuauhtémoc

PT cuestiona necesidad de una reforma electoral; "la derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas", señala

La noche de este miércoles 14 de enero, se registran y chubascos aislados en distintos puntos de la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ().

La dependencia capitalina informó que las precipitaciones se presentan en las Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se mantiene vigilancia ante las condiciones meteorológicas.

Lee también:

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias podrían continuar durante las primeras horas de este jueves 15 de enero, principalmente en zonas del sur y poniente de la capital.

La SGIRPC indicó que el monitoreo del clima se mantiene de forma permanente a través de sus sistemas de observación, con el fin de dar seguimiento a la evolución de las precipitaciones.

Finalmente, la autoridad exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender los avisos que se emitan.

dmrr/cr

