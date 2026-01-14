Más Información
Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro
General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país
Francia se suma a misión militar en Groenlandia; países europeos coordinan acciones de seguridad en el Ártico
Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas; Semarnat asegura que es el único caso en la especie
La noche de este miércoles 14 de enero, se registran lluvias y chubascos aislados en distintos puntos de la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
La dependencia capitalina informó que las precipitaciones se presentan en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se mantiene vigilancia ante las condiciones meteorológicas.
Lee también: Capturan a "El Ganso" presunto jefe criminal de "Los Gansos", dedicados a narcomenudeo y extorsión; le aseguran 185 dosis de drogas
De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias podrían continuar durante las primeras horas de este jueves 15 de enero, principalmente en zonas del sur y poniente de la capital.
La SGIRPC indicó que el monitoreo del clima se mantiene de forma permanente a través de sus sistemas de observación, con el fin de dar seguimiento a la evolución de las precipitaciones.
Finalmente, la autoridad exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender los avisos que se emitan.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]