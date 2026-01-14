La Policía de la Ciudad de México capturó a José Damián, alias "El Ganso", identificado como el líder del grupo criminal "Los Gansos", dedicados al narcomenudeo y la extorsión de comerciantes en la alcaldía Iztacalco.

Al momento de su captura, “El Ganso” portaba un arma de fuego y 185 dosis de cocaína y marihuana, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

La captura del presunto jefe criminal se logró mediante el despliegue de efectivos de la SSC en la colonia Nueva Santa Anita, para combatir la compra y venta de droga.

Captura a "El Ganso" presunto jefe criminal del grupo criminal Los Gansos; le aseguraron diversas dosis de drogas. Foto: Especial.

Los policías dieron cuenta del sujeto en la esquina de avenida Presidente Plutarco Elías Calles y la calle Cuauhtémoc, cuando manipulaba envoltorios de plástico.

Por lo anterior, los oficiales se acercaron y realizaron una revisión al sospechoso, a quien le aseguraron 140 dosis de cocaína y 45 de marihuana, una bolsa con la misma hierba, un arma de fuego con 10 cartuchos útiles y dos teléfonos celulares.

José Damián fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que “El Ganso” cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo agravado, delitos contra la salud y delitos ambientales.

dmrr/cr