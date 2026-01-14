Más Información
Dos mujeres señaladas como integrantes del grupo delictivo Los Pepes, dedicado a la distribución de droga y extorsión a comerciantes en Iztapalapa, fueron aprehendidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
Las detenidas son Manuela Damaris, de 31 años, y Brenda Yoselin, de 25 años, quienes portaban 55 dosis de droga al momento de su detención, aseguró la SSC.
Policías asignados a la vigilancia de la colonia Lomas de San Lorenzo dieron cuenta de la pareja que se encontraba en la avenida Reforma junto a una motocicleta color rosa, de la cual sacaron varios envoltorios que guardaron en una bolsa.
Los efectivos de la SSC se acercaron al lugar, pero las dos mujeres subieron a la motocicleta e intentaron escapar, pero fueron alcanzadas en la calle Abedules, en la mencionada colonia.
Luego de una revisión les aseguraron 43 bolsas con aparente cocaína y 12 envoltorios con marihuana, informó la SSC.
Las mujeres fueron detenidas y presentadas ante un agente del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación.
