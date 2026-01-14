De los 15 edificios vecinos al inmueble donde se registró una explosión por acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, cuatro ya han sido terminados de reparar y uno más lleva un 50 % de avances, informó el director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, Jorge Peña.

En cuanto a los trabajos en las 16 casas que sufrieron daños, tres ya han sido reparadas, confirmó.

Se han reparado cuatro edificios vecinos dañados en la explosión en la colonia Paseos de Taxqueña. Foto: Especial.

A cinco días de la explosión en el edificio de la esquina de Paseo de los Naranjos y Paseo de los Cipreses, las cuadrillas que reparan la cancelería y reponen vidrios siguen trabajando.

Por otro lado, autoridades de la alcaldía estiman concluir la mudanza de los 18 departamentos que no presentaron daños de consideración en el edificio donde ocurrió el siniestro, el próximo viernes 16 de enero.

La tarde del martes, la mudanza en los seis departamentos que serán intervenidos con urgencia concluyó.

"Ya terminamos el día de ayer con la mudanza con estos 6 prioritarios.

Sin embargo, estamos dando oportunidad que los demás vecinos puedan entrar, con toda la calma para poder emplayar sus pertenencias, algunas de las cuales se van a quedar, que las puedan cubrir, proteger.

Sin embargo, están también ellos retirando algunas pertenencias que son de uso básico o diario", aseguró Peña.

El funcionario mencionó que a pesar de que no hay un plazo exacto para la rehabilitación del edificio, debido a que el proyecto técnico está siendo elaborado, se estima que sea de 9 a 12 meses.

