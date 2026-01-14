Una mujer resultó con lesiones de gravedad luego de que su mano quedara atrapada en un molino de carne al interior de una carnicería ubicada en un mercado público de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, la mañana de este miércoles 14 de enero de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un local dedicado a la venta de carne, situado en la zona de las calles José Simón Bolívar y Cádiz. Testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de que la trabajadora no podía liberar su mano derecha de la máquina.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como personal médico de emergencias, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras especializadas para liberar la extremidad de la víctima. Debido a la gravedad del accidente, fue necesaria la intervención conjunta de los cuerpos de auxilio para evitar mayores riesgos durante el rescate.

Tras ser liberada, la mujer fue valorada por personal médico, quienes diagnosticaron desprendimiento de dedos en la mano derecha. Posteriormente, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Una vez concluidas las labores de rescate y el traslado de la lesionada, los servicios de emergencia se retiraron del lugar. Las autoridades no reportaron más personas afectadas y señalaron que se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos correspondientes.

dmrr