PT cuestiona necesidad de una reforma electoral; "la derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas", señala

Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas; Semarnat asegura que es el único caso en la especie

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche detenido por presunta posesión de drogas; continuará su proceso

América vs Atlético de San Luis: EN VIVO - Jornada 2 del Clausura 2026

Monreal, Adán Agusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

Una mujer resultó con luego de que su mano quedara atrapada en un molino de carne al interior de una carnicería ubicada en un mercado público de la colonia Álamos, en la , la mañana de este miércoles 14 de enero de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un local dedicado a la venta de carne, situado en la zona de las . Testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de que la trabajadora no podía liberar su mano derecha de la máquina.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como personal médico de emergencias, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras especializadas para liberar la extremidad de la víctima. Debido a la gravedad del accidente, fue necesaria la intervención conjunta de los cuerpos de auxilio para evitar mayores riesgos durante el rescate.

Tras ser liberada, la mujer fue valorada por personal médico, quienes diagnosticaron desprendimiento de dedos en la mano derecha. Posteriormente, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Una vez concluidas las labores de rescate y el traslado de la lesionada, los servicios de emergencia se retiraron del lugar. Las autoridades no reportaron más personas afectadas y señalaron que se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos correspondientes.

