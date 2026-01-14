Tres hombres fueron asesinados por disparos de arma de fuego la tarde de este miércoles, en las inmediaciones del Reclusorio Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos se registraron en la calle Jaime Nunó, sin número exterior, entre Lázaro Cárdenas, en la colonia Zona Escolar, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Al salir de sus domicilios, observaron a tres hombres inconscientes tendidos sobre el pavimento.

Asesinan a tres hombres en las inmediaciones del Reclusorio Norte; responsables del triple homicidio se dan a la fuga. Foto: Valente Rosas

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, tras escucharse los disparos una motocicleta se dio a la fuga a toda velocidad; sin embargo, hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y no se cuenta con mayores datos sobre los responsables.

Al sitio arribaron patrullas del sector, así como una ambulancia del ERUM, cuyos paramédicos realizaron la valoración de tres hombres de entre 25 y 30 años de edad, confirmando que ya no contaban con signos vitales a consecuencia de disparos de arma de fuego.

Elementos policiales acordonaron la zona y cubrieron los cuerpos con sábanas, mientras se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, se notificó a Servicios Periciales, quienes enviaron personal para el procesamiento del lugar y el inicio de las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este triple homicidio, mientras los servicios de emergencia permanecieron laborando en el sitio del incidente.

