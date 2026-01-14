Más Información

Tres hombres fueron por disparos de arma de fuego la tarde de este miércoles, en las inmediaciones del , ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos se registraron en la calle Jaime Nunó, sin número exterior, entre Lázaro Cárdenas, en la , donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Al salir de sus domicilios, observaron a tres hombres inconscientes tendidos sobre el pavimento.

Asesinan a tres hombres en las inmediaciones del Reclusorio Norte; responsables del triple homicidio se dan a la fuga. Foto: Valente Rosas
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, tras escucharse los disparos una motocicleta se dio a la fuga a toda velocidad; sin embargo, hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y no se cuenta con mayores datos sobre los responsables.

Al sitio arribaron patrullas del sector, así como una ambulancia del ERUM, cuyos paramédicos realizaron la valoración de tres hombres de entre 25 y 30 años de edad, confirmando que ya no contaban con signos vitales a consecuencia de disparos de arma de fuego.

Asesinan a tres hombres en las inmediaciones del Reclusorio Norte; responsables del triple homicidio se dan a la fuga. Foto: Valente Rosas
Elementos policiales acordonaron la zona y cubrieron los cuerpos con sábanas, mientras se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, se notificó a Servicios Periciales, quienes enviaron personal para el procesamiento del lugar y el inicio de las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este triple homicidio, mientras los servicios de emergencia permanecieron laborando en el sitio del incidente.

Asesinan a tres hombres en las inmediaciones del Reclusorio Norte; responsables del triple homicidio se dan a la fuga. Foto: Valente Rosas
