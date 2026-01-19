¡Saquen las cobijas! Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29; usuarios no perdonaron

El ingreso del frente frío número 29 provocó un descenso de temperatura en varias zonas del territorio nacional y generó precipitaciones en regiones del oriente, centro y sureste de México.

Intensa lluvia y granizo sorprenden a Teotihuacan, Edomex (18/01/2026). Foto: Especial

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 20 de enero se prevé un ambiente frío con temperaturas bajas y bancos de niebla en el norte y centro del país.

En Chihuahua y Durango se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados, mientras que en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan de -5 a 0 grados.

Esta mañana la capital amanece con fuertes fríos, transeúntes de las calles del centro histórico portan chamarras, guantes, bufandas y gorros para soportar las bajas temperaturas. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias puntuales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También se prevén chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a mantener medidas preventivas frente a las condiciones meteorológicas previstas.

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29

El descenso de temperatura también tuvo repercusión en redes sociales, donde usuarios de plataformas como X compartieron publicaciones y memes relacionados con el clima registrado en distintas regiones del país el pasado fin de semana.

Dentro de Internet surgieron dos bandos: los Team Calor y los Team Frío. Estos últimos disfrutaron plenamente del clima, recurriendo a las redes para manifestar su alegría; mientras que otros pidieron que cesaran las bajas temperaturas. A continuación, te presentamos los mejores.

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el Frente Frío 29. Foto: Redes sociales

