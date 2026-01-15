Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo se abrirá la nueva convocatoria?; conoce la fecha clave

La iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, es una beca dirigida a la población de 18 a 29 años, impulsada por el Gobierno de México para reducir el desempleo en este sector.

Este 2026 el apoyo económico otorgará un aumento del 13% para sus beneficiarios, logrando que los aprendices obtengan un apoyo mensual de $9,583 pesos durante los 12 meses que dura la capacitación en los centros de trabajo.

La dispersión de la beca se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar, además proporciona a sus beneficiarios seguro médico otorgado por el IMSS. A continuación te diremos cundo se abrirá la próxima convocatoria para nuevos aspirantes.

Leer también: Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Qué es el pago de regularización y para quiénes aplica?

Conoce cuales son las fechas clave solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

¿Cuándo se abrirá la nueva convocatoria de postulaciones?

El registro para incorporarse a Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra abierto todo el año, sin embargo una de las fechas clave es el periodo de postulaciones, que es cuando las empresas y centros de trabajo publican nuevos cupos y reciben postulaciones de los aprendices.

Cuando se abren las inscripciones, los aspirantes deben buscar un centro de trabajo de su agrado y postularse, tomando en cuenta la ubicación y el plan de capacitación que ofrecen.

En ese sentido, el siguiente periodo de vinculaciones en la plataforma será en el mes de febrero, debido a ello quienes deseen incorporarse al apoyo este 2026, deberán registrarse durante los próximos días para poder acceder a uno de los espacios en su ciudad.

¿Cómo registrarte a Jóvenes Construyendo el Futuro

Para realizar tu inscripción a la beca deberás seguir paso a paso las siguientes indicaciones:

Ingresa a la página oficial y selecciona ‘Registro de aprendiz’.

Completa tu información y confirma tus datos generales.

Coloca la dirección de tu domicilio directamente en el mapa.

Sube tu fotografía, descarga tu carta compromiso y finaliza el registro.

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs