Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Qué es el pago de regularización y para quienes aplica?

La iniciativa del Gobierno de México Jóvenes Construyendo el Futuro, aumentó el pago de la beca durante este 2026, pues continuará con el objetivo de brindar capacitaciones gratuitas para que los beneficiarios de 18 a 29 años continúen con su experiencia laboral.

Este apoyo económico que ayuda a combatir el desempleo entre los jóvenes, les otorga una beca mensual que este año aumentó a $9,583 pesos, además de brindar seguro médico durante 12 meses, mientras se capacitan en alguna empresa o centro de trabajo afiliado al programa.

A pesar de que esta iniciativa representa una entrada económica para los aprendices, en algunas ocasiones los pagos puedes detenerse por estar sujetos a revisión administrativa, sin embargo esta medida temporal ha generado dudas entre los beneficiarios.

¿Qué es el pago de regularización y para quienes aplica?

Si el estatus de tu apoyo se vio retrasado por revisiones administrativas, el pago de regularización aplica como un ajuste para garantizar el depósito del monto total de la beca.

Dichas revisiones se realizan por distintas razones como un mecanismo de control del programa, validaciones de datos o verificaciones en los centros de trabajo.

El pago de regularización se refleja en las cuentas de los beneficiarios durante la segunda semana de cada mes. Cabe señalar que este dinero no es un bono o apoyo adicional, sino la cantidad que quedó pendiente en depósitos anteriores para los aprendices que les fue suspendida la beca durante alguna revisión.

Descubre lo que debes saber sobre el pago regularización. Foto: Secretaría del Bienestar

