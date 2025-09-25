Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Representantes de asociaciones farmacéuticas aseguraron que ellos tampoco están jugando en la entrega de medicamentos licitados, los cuales se comprometen a abastecer; sin embargo, culparon a empresas extranjeras —en especial de India— de ser responsables en la mayoría de los retrasos y pidieron al gobierno reglas claras y pagar los adeudos que mantiene con farmacéuticas mexicanas por al menos 19 mil millones de pesos desde 2021.

Lo anterior, luego de que ayer EL UNIVERSAL publicó la grabación en donde se escucha a Eduardo Clark, subsecretario de Salud, advertir a representantes de farmacéuticas y proveedores de insumos que el gobierno federal “ya no estaba jugando”, y que tenían dos semanas para entregar los medicamentos contratados o de lo contrario, amenazó, se rescindirían los contratos sin importar el costo y tiempo.

En entrevista, expusieron que de las 34 empresas que incumplieron con la entrega de medicamentos en la compra consolidada, sólo ocho son farmacéuticas y las demás no tienen que ver con la industria; añadieron que los adeudos millonarios del gobierno federal podrían afectar sus operaciones.

"Queremos reglas claras”

Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), aseguró que las empresas farmacéuticas mexicanas desean que haya reglas claras en las licitaciones de medicamentos.

Señaló que muchas de las empresas que fueron acusadas de no entregar medicamentos licitados son de India, mismas que ofrecieron precios “irrisorios”, pues sus propuestas representaban aparentes ahorros, pero esas empresas, agregó, no van a entregar nada, porque no fabrican ni producen medicinas.

“Yo creo que nadie está jugando, queremos reglas claras, queremos entregar, queremos que nos paguen. Se ha cumplido, entonces yo creo que es un tema muy serio donde nadie juega”, remarcó.

¿Desde cuándo no les han pagado y a cuánto asciende el adeudo?, se le preguntó a De Villafranca.

“Pues hay adeudos importantes que vienen sobre todo del Insabi que nos debería de pagar ahorita IMSS Bienestar y estamos hablando de cerca de 5 mil millones de pesos. Son medicamentos que se entregaron en 2021 y no nos han pagado”, destacó el efectado.

Entonces, ¿están dispuestos a entregar los medicamentos, pero también exigen que les pague el gobierno federal?, se le interrogó.

“Así es, pero sí, y es muy claro, es muy importante que no ha dejado de entregar la industria nacional, ni el hecho de que no nos hayan pagado, pues este, eso se está viendo, pero no implica que haya una política de no entrega por parte de la industria nacional”, aclaró.

Empresas indias ofrecen precios irrisorios

El presidente de la Amelaf detalló que muchas de las empresas que fueron acusadas de no entregar medicamentos licitados en la conferencia mañanera son de India y apuntó que ofrecieron precios irrisorios: “Muchas de las empresas que señalaron la verdad son desconocidas y sí nos preocupa que de repente compañías que no tienen ningún antecedente de venta a gobierno, que no entregan nada, pues afecten la imagen de la industria.

“Nos apura mucho que nos dañe la imagen, empresas que ofrecieron vender medicamentos a precios irrisorios. Eso generaba aparentes ahorros y resulta que son empresas que no van a entregar nada, porque ni fabrican o son algunas de India a las que no les importa que pase. Hay algunas de la India y otras no saben ni de dónde son”, dijo.

Reconoció que hay farmacéuticas mexicanas con retrasos mínimos en la entrega de insumos médicos, pero afirmó que se están solventando: “Sí hay algunos casos en que ha habido algunos retrasos mínimos de empresas fabricantes en México, pero se está solventado”.

Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), aseguró que de las 34 empresas que incumplieron con la entrega de medicamentos denunciado por la Secretaría de Salud (Ssa), sólo ocho son farmacéuticas: “La mayoría no son empresas farmacéuticas, son empresas de nombres desconocidos, no corresponden a la industria farmacéutica. Yo identifiqué nada más tres empresas que pertenecen a la cámara, y otras cinco que son farmacéuticas. Farmacéuticas entendidas como aquellas que tienen registros sanitarios a su nombre”, explicó.

Argumentó estar de acuerdo con que se sancione a las empresas que incumplieron con la entrega: “Sería muy bueno que verdaderamente las castigaran, si es que no cumplen, porque eso normalmente es lo que sucede, ofertan a precios bajos y luego no cumplen”, subrayó.

Resaltó que en el caso de la industria farmacéutica, “cada empresa va a acudir a la autoridad para cotejar los números, porque en muchos casos ni siquiera corresponden. Entonces, hay que analizar caso por caso y ver efectivamente si hay un incumplimiento o es una información incorrecta”.

Adeudos podrían afectar operaciones

No obstante, expresó que el gobierno federal también mantiene adeudos considerables con las empresas de la cámara, que suman 14 mil millones de pesos y que de no saldarse, advirtió, podrían afectar gravemente sus operaciones.

“Hay 14 mil millones de pesos en adeudos, de contratos de 2023, 2024 y 2025. Es un tema importante, eventualmente, si no se pagara el adeudo, que esperemos que sí lo hagan, pues sí pondría en muchos problemas a la industria”, comentó.

Finalmente, adelantó que en la próxima compra consolidada, la Secretaría de Salud no dejará participar a las empresas que hayan incumplido con la entrega de medicamentos e insumos en procesos anteriores.

“En la próxima licitación, que está organizada por el subsecretario Clark García-Dobarganes, para 2027-2028, incluirán una cláusula donde se descalifique a aquella empresa que, aunque oferte precios bajos, no haya cumplido en procesos anteriores, cosa que no existe actualmente o que no fue tomada en las actuales condiciones”, puntualizó.