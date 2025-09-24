Después de que más de 30 empresas fueron exhibidas por no cumplir con la entrega de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que éstas se pusieron en contacto con el Gobierno de México para asegurar que la entrega de medicamentos se realizará, "a ver si es cierto", comentó.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las empresas prometieron entregar las millones de piezas faltantes.

Lee también Dan ultimátum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

“No conmigo, pero les hablaron muy rápido a la Secretaría de Salud, que ya iban a entregar los medicamentos, a ver si es cierto”, sostuvo en Palacio Nacional, en la conferencia matutina de miércoles.

Ayer, la mandataria aseguró que si no cumplían en septiembre, iban a ser inhabilitadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr