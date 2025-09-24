Más Información

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Detienen a 38 hombres en Michoacán; autoridades aseguran armas, réplicas y equipo táctico

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

Después de que más de 30 empresas fueron exhibidas por no cumplir con la la presidenta informó que éstas se pusieron en contacto con el Gobierno de México para asegurar que la entrega de medicamentos se realizará, "a ver si es cierto", comentó.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las empresas prometieron entregar las millones de piezas faltantes.

“No conmigo, pero les hablaron muy rápido a la Secretaría de Salud, que ya iban a entregar los medicamentos, a ver si es cierto”, sostuvo en , en la conferencia matutina de miércoles.

Ayer, la mandataria aseguró que si no cumplían en septiembre, iban a ser inhabilitadas.

kicp/apr

