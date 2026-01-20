El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pidió a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación objetiva e imparcial de la muerte de la joven Dulce Ivonne Enríquez Ramírez, quien viajaba en un vehículo con el presidente municipal de Santa María Huatulco y el cual se volcó el pasado 9 de enero.

Por el momento, dijo en conferencia de prensa, que el edil Julio César Cárdenas Ortega tiene un permiso otorgado por el Cabildo de Santa María Huatulco para separarse de sus funciones, tras el incidente vial en el que murió Dulce Enríquez.

“Sé que el presidente tiene un permiso, el cabildo le dio permiso, ojalá permita que se haga esta investigación de manera imparcial y qué se dé a conocer qué ocurrió y que la familia y la sociedad puedan saber que en un accidente no pueda haber impunidad, tiene que haber finalmente una investigación objetiva, real y que se conozca sobre esta situación”, declaró.

Salomón Jara lamentó la muerte de la joven y recalcó que se trató de un accidente en la región Valles Centrales, en el que también una tercera persona resultó lesionada; pero que debe investigarse.

“Que haya una investigación imparcial sobre este caso y la Fiscalía sé que ya, después de dada la noticia del fallecimiento de la señorita Dulce, pues ahora se va a hacer esta investigación de esta forma”, agregó.

El pasado 9 de enero de 2025, el vehículo en el que viajaba el presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, volcó en el Libramiento de Ocotlán de Morelos; en el incidente vial, sufrió lesiones graves Dulce Ivonne, quien falleció 10 días después de encontrarse hospitalizada. También resultó con lesiones el escolta del edil, sin embargo, no se ha informado sobre cuál es su estado de salud.

