Amisaday Santana Ramos, integrante de un grupo denominado “Defensores de la Primavera”, aseguró que no es una simulación el proceso de consulta de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; y rechazó que haya una operación del gobierno del estado para “engrandecer la figura del gobernador”.

Para Amisaday Santana se trata de un proceso histórico porque es el primer estado en que se realizará está consulta impulsada anteriormente por el expresidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

“Este ejercicio, tiene la finalidad de evaluar al gobernante en curso que es Salomón Jara y es muy importante que se realice en el estado porque va a dejar un precedente para los futuros gobernadores o gobernadoras. No sabemos quién pueda venir a tener la silla, pero sí sabemos que a los tres años se le va a poder revocar el mandato”, sostuvo.

La consulta ha generado cuestionamientos por diputados locales de la oposición, dirigentes de partidos políticos principalmente de Movimiento Ciudadano, y de algunos especialistas. Las críticas versan sobre el porcentaje de participación para ser válidos los resultados y que en números absolutos superan el millón 200 mil votos; y sobre la reforma de los legisladores locales para adelantar este proceso, la reducción de los tiempos para realizarlo y el número reducido de casillas electorales que se instalarán.

También se ha cuestionado la contratación de espectaculares por todo el estado para difundir la consulta de revocación de mandato con la imagen de Salomón Jara, la compra y distribución de lonas, el pago de publicidad en redes sociales como Facebook, sin que haya claridad o transparencia sobre el origen de estos recursos económicos. A esto se suma el supuesto condicionamiento de programas sociales para salir a votar en la consulta que se realizará el próximo 25 de enero de 2025, y que el voto sea a favor de la continuidad del mandatario estatal.

“El proceso se ha ido dando y ha tenido matices, pero yo siempre he dicho en las entrevistas, si vemos este ejercicio que alguien está desde su función invitando al voto, bueno, lleven las pruebas y denuncien”, respondió Amisaday Santana, quien asegura que no milita en ningún partido político ni es funcionaria pública; pero, dijo que apoya al gobierno de Salomón Jara.

Además, afirmó que no hay ninguna irregularidad en la contratación de espectaculares para promover la consulta de revocación de mandato para que se vote a favor del actual gobierno estatal, siempre y cuando, no provengan de algún partido político o se financien con recursos públicos.

“Sí he visto los espectaculares y la ciudadanía, como ahorita es un tema ciudadano, tenemos que recordar que es un proceso totalmente ciudadano. Muchas veces ignoran las partes de que sí puede venir y no en un espectacular. Entonces, cada quien lo hace como desde sus posibilidades… Y entonces estas asociaciones que están haciendo esta parte también tienen que ver el IEEPCO de dónde sacaron los recursos, porque ojo, te digo, cómo es ciudadano, nosotros nos podemos organizar. Por ejemplo, yo sí puedo organizarme con cinco, 10, 15, 20 personas y rentar un espectacular”.

Amisaday Santana puntualizó que los porcentajes de votación requeridos para hacer válida la consulta de revocación de mandato es una disposición establecida desde la Federación, y que en Oaxaca debe establecerse de la misma manera; e insistió que este proceso será un precedente para las futuras generaciones y quien gobierne sepa que cada tres años su desempeño será evaluado.

“Entonces, para mí es un blindaje, es un ejercicio muy bueno, es algo que va a quedar como precedente también a nivel nacional que sí se puede hacer, que lo realizó un estado y que pues tenemos este mecanismo democrático para evaluar al gobernador en curso”.

