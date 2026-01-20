Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

La presidenta recalcó que es decisión de cada gobernador o gobernadora someterse a la revocación de mandato, como lo expresó el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara.

En su conferencia mañanera de este martes 20 de enero en Palacio Nacional, indicó que para el caso de la persona titular del Ejecutivo federal, ya está en la Constitución.

“Es una decisión de ellos, de ellas. En el caso de Salomón Jara, decidió hacerlo y pues ya depende de cada uno de ellos.

“En el caso de la Presidencia, ahí sí está en la Constitución”, dijo la Mandataria federal.

