La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que es decisión de cada gobernador o gobernadora someterse a la revocación de mandato, como lo expresó el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara.

En su conferencia mañanera de este martes 20 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que para el caso de la persona titular del Ejecutivo federal, ya está en la Constitución.

“Es una decisión de ellos, de ellas. En el caso de Salomón Jara, decidió hacerlo y pues ya depende de cada uno de ellos.

“En el caso de la Presidencia, ahí sí está en la Constitución”, dijo la Mandataria federal.

