Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, afirmó que Morena y sus aliados buscan distraer la atención del verdadero objetivo de la reforma electoral, que es controlar al INE y las elecciones, con el debate de la posible desaparición o disminución de los legisladores plurinominales.

Hoy, previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, se le cuestionó al senador panista sobre las propuestas que han realizado PT y PVEM en la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, donde plantean dejar todos los legisladores plurinominales, reducir 100 diputados federales y reducir 25% o menos los recursos para los partidos políticos.

“Todos esos temas, todas esas cifras no son otra cosa más que distractores, lo que en el fondo Morena quiere es el control del INE, el control de las elecciones, eso es lo que están buscando. Esto es la ley M𝚊𝚍𝚞𝚛𝚘, claro nos quieren enredar en una discusión técnica sobre distintos aspectos, pero en el fondo lo que Morena quiere es control total para consolidar un régimen de corte autoritario”, respondió.

Dijo que la propuesta del PAN es corregir el método para asignar las curules plurinominales, y así evitar la sobre representación de los partidos políticos en el Congreso de la Unión.

“Nosotros llevamos años diciendo que lo primero que se tendría que corregir es la sobre representación. Morena sacó el 54% de los votos y hoy tiene el control de más del 66%, tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado de la República, eso es lo primero que se tendría que corregir, pero tan no les interesa que haya más democracia, que lo que están planteando son justamente otros temas”, refirió.

