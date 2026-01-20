Más Información

Experiencias interactivas y objetos que narran la historia del Grupo Bimbo se conjuntan en e (), el cual arrancó operaciones de forma oficial desde las 9 horas de esta mañana.  

El arranque del museo se enmarca en los 80 años de historia de Bimbo en el país, por lo que parte de la curaduría del espacio está dedicada a mostrar parte de aquellos objetos que son referentes en la memoria popular de los consumidores de la reconocida marca de pan.  

MiBIMBO integra casi 4 mil objetos provenientes de diferentes colecciones particulares y otros pertenecientes la empresa que dan un recorrido histórico de las diferentes épocas de la marca, además integra experiencias inmersivas y digitales en donde los usuarios podrán interactuar con distintos elementos como la elaboración del pan hasta la consolidación de las diferentes marcas y nombres que se han usado para la venta de dichos productos.  

Museo Interactivo Bimbo, ubicada en Isabel La Católica 51, en el Centro Histórico. Foto: Cristopher Cabello / EL UNIVERSAL
Museo Interactivo Bimbo, ubicada en Isabel La Católica 51, en el Centro Histórico. Foto: Cristopher Cabello / EL UNIVERSAL

Ubicado en, el museo ocupa la planta baja de un edificio construido en los años sesenta, que fue remodelado al interior y exterior, y tiene capacidad para recibir hasta 500 personas de manera simultánea en una superficie de 3 mil metros cuadrados, de los cuales más la mitad son espacios de exhibición.  

En otras áreas del museo, el visitante podrá conocer el proceso de la elaboración del pan, visualizar los distintos logos y su cambio a lo largo de los años, y una línea del tiempo de todos los hechos que han consolidado a la marca en el mercado.  

