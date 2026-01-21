Más Información

emitió una ficha informativa en la que precisó que no “validó” la iniciativa ciudadana de reforma electoral que presentó la asociaciónante la Cámara de Diputados, como lo afirmó el lunes la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán.

El INE apuntó que su intervención en el trámite de las iniciativas ciudadanas “se limita, de manera estricta, a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley, particularmente la acreditación del número de firmas ciudadanas requeridas y que respaldan estos procesos de participación ciudadana”.

El proceso “no incluye la evaluación, aval o pronunciamiento alguno sobre el contenido de dichas iniciativas”, afirmó el Instituto.

Este lunes, la presidenta de la Cámara de Diputados, , afirmó que “el INE validó esta propuesta, que busca reformar cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibió los 136 mil 875 registros que representan el 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, como marca la legislación en la materia”.

INE no analiza, avala o rechaza iniciativas ciudadanas

El INE precisó que, de acuerdo con el artículo 71, fracción IV, de la Constitución, los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley o de reforma constitucional siempre que reúnan el respaldo de al menos el 0.13 % de la Lista Nominal de Electores.

“En este procedimiento, la Carta Magna no asigna al INE atribución alguna para revisar o calificar el contenido de las propuestas, sino, exclusivamente verificar el cumplimiento del porcentaje de firmas exigido, así como la validez de las mismas, actuando como una autoridad técnica y certificadora del proceso de captación y verificación del apoyo ciudadano”.

“El INE no analiza, avala ni rechaza el fondo, mérito, constitucionalidad o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas. Esa función corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, por medio de la y, en su caso, del Senado de la República, como parte del proceso legislativo ordinario”, sentenció el Instituto.

