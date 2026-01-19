La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió al gobierno federal, dejar el “sospechosismo”, e informar sobre la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio mexicano.

En entrevista con medios de comunicación, la legisladora solicitó que se emita un informe transparente y claro sobre el motivo del arribo de la aeronave militar en espacio aéreo mexicano.

Sostuvo que lo anterior, permitirá despejar dudas y saber si hay o no responsabilidad.

“Quién entró, cuándo entró, por dónde entró y para qué entró”, cuestionó, al tiempo que pidió se informe si hubo autorización del Congreso en este tema.

“Me parece que México necesita transparencia y sería muy bueno para que todos dejemos el sospechosismo y podamos tener certezas de qué, cómo, cuándo y para qué asistieron”, concluyó.

