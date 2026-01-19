Más Información
Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional
Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a Mary Simon, gobernadora general de Canadá; perfilan reunión con Sheinbaum
General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió al gobierno federal, dejar el “sospechosismo”, e informar sobre la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio mexicano.
En entrevista con medios de comunicación, la legisladora solicitó que se emita un informe transparente y claro sobre el motivo del arribo de la aeronave militar en espacio aéreo mexicano.
Sostuvo que lo anterior, permitirá despejar dudas y saber si hay o no responsabilidad.
Lee también Ramírez Cuéllar pide eliminar fuero en reforma electoral; “se ha convertido en una fuente de impunidad”, asegura
“Quién entró, cuándo entró, por dónde entró y para qué entró”, cuestionó, al tiempo que pidió se informe si hubo autorización del Congreso en este tema.
“Me parece que México necesita transparencia y sería muy bueno para que todos dejemos el sospechosismo y podamos tener certezas de qué, cómo, cuándo y para qué asistieron”, concluyó.
Lee también Brote de sarampión alcanza 7 mil 131 casos confirmados en México; Ssa aplica más de 11.8 millones de vacunas en 2025 y 2026
Tren Interoceánico: Que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento dice Sheinbaum; responsables de la técnica fueron los ingenieros
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]