El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, dijo que es urgente la creación de un Comité de Ética para evitar y sancionar actos de violencia como los ocurridos el pasado 15 de diciembre, cuando diputadas se enfrentaron a golpes y jalones de cabello dentro del pleno cuando discutían una reforma al instituto de transparencia de la capital del país.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también líder de la bancada pevemista detalló que dicho comité debe ser aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que confió en que esto pueda hacerse a la brevedad.

“Se lo mencioné al diputado (Andrés) Atayde, a la diputada Xóchitl (Bravo) y les dije ‘oigan, tenemos que sacar la Comisión de Ética, que por ley la tiene que sacar la Junta de Coordinación Política’ y, evidentemente, ante esto pudiese dentro del Comité de Ética sí tener algún tipo de sanción a legisladores que actúen de esa manera.

“Creo que es importante, pero si nosotros mismos no respetamos nuestra obligación, pues estamos lejos de poder hacer un cumplimiento y dar cara con esa certeza que merece un Poder Legislativo”, comentó Sesma.

Insistió que la creación de dicho comité debe ser prioritaria y no esperarse a incluirlo en su nueva Ley Orgánica y Reglamento Interno.

“No es una cuestión de voluntad política sacarlo, es una obligación que tiene la Junta de Coordinación Política, pero si todos están diciendo que hay que esperarnos a que tengamos el reglamento nuevo y la Ley Orgánica… Coincido en que el Reglamento Interno y la Ley Orgánica son obsoletos, pero tenemos que actuar conforme a la que tenemos hoy, y la que tenemos hoy mandata tener un Comité de Ética y sacar los lineamientos para que no vuelva a suceder lo que sucedió en la última sesión de diciembre”, dijo.

Confió en que prevalezca el respeto entre diputados y que “aunque no estén de acuerdo con alguna de las cosas que tengamos, pues lo hagan saber con el diálogo y con el debate, pero no con el freno de un poder”.

El artículo 38 del Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México señala que las y los diputados guardarán el debido respeto y compostura en el interior del recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario.

“Las y los diputados en el ejercicio de sus funciones observarán una conducta y comportamiento en congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de representantes ciudadanos. Como una normativa interna, el Congreso de la Ciudad de México expedirá su Código de Responsabilidad Parlamentaria, con perspectiva de género y no discriminación entre mujeres y hombres”, establece el reglamento.

Sesma planteó realizar un periodo extraordinario de sesiones durante este mes para avanzar en temas que ya fueron aprobados en comisiones, pero que no pudieron subirse a pleno. Esta propuesta está siendo valorada por los coordinadores parlamentario.