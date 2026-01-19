El diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, hizo votos porque en la reforma electoral en puerta, se impulse la eliminación del fuero constitucional para las y los funcionarios públicos.

Entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, el congresista advirtió que el fuero se ha convertido en fuente de impunidad para muchos.

“Ojalá ya quitemos el fuero. No pasa nada, en la Ciudad de México no hay fuero, en Jalisco tampoco hay fuero, en Puebla tampoco hay fuero”.

Calificó este mecanismo como “una vergüenza y privilegio que ya resulta inaceptable”, al considerar que “el fuero en muchos sentidos se ha convertido en una fuente de impunidad”.

Ramírez Cuéllar encabezó el foro “Sistema Nacional Anticorrupción”, donde informó que han iniciado formalmente una serie de consultas, debates y discusiones para confeccionar lo que será el “Plan Nacional Anticorrupción”, que se traducirá en una reforma constitucional y legal.

El objetivo, dijo, es “generar un Plan Nacional Anticorrupción, fortalecer el plan sectorial que ha emitido la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.

El legislador señaló que la corrupción representa un problema estructural que afecta al país.

“El problema de la corrupción, la criminalidad, la inseguridad, atenta contra la calidad de las instituciones, debilita en forma significativa la democracia y la convivencia en el país, por lo que la lucha contra este fenómeno se ha convertido en un imperativo en el debate nacional”, declaró.

Ramírez Cuéllar puntualizó que ya presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para una “transformación radical” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF): “Necesitamos con urgencia reconstruir todo el sistema de auditorías y de fiscalización en el país. En marzo cambiamos al Auditor General de la Auditoría Superior de la Federación”.

Indicó que su iniciativa busca impedir la reelección en la ASF, a fin de garantizar auditorías oportunas que permitan corregir y sancionar irregularidades.

“Castigar todos los desvíos, ineficiencias y robos en la aplicación del presupuesto público y del presupuesto de las entidades federativas”, expresó.

El vicecoordinador de la bancada guinda, explicó que la discusión abarca la construcción de un nuevo sistema nacional anticorrupción, del cual ya se han dado avances. “La formación de una nueva secretaría que tiene como propósito el fortalecimiento de los organismos internos de control de las dependencias, el promover la denuncia ciudadana, el realizar acciones preventivas”, además de trabajar de manera conjunta con la Agencia de Transformación Digital.

