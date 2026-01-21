La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo espera que el Centro de Imagenología en Tlalpan se construya y se inaugure con todo el equipamiento necesario en un año. Además, destacó que los Institutos Nacionales de Salud son instituciones de tercer nivel de los mejores hospitales con los especialistas más importantes en México.

“Cada instituto tiene sus equipos, su tomógrafo, de resonancia magnética, obviamente en el caso de cancerología para hacer su radioterapia. Entonces, ahora este Centro va a concentrar equipos y va a tener ahí analistas de las imágenes. Como ahora las imágenes pueden viajar por internet, no necesitan llevar la placa de un lugar a otro. Los pacientes van a poder ir a este Centro, sacarse ahí su resonancia magnética y después ir con su médico al instituto que le corresponde y ahí van a estar concentrados los analistas de imagen, los especialistas”, dijo.

Informó que este mecanismo se busca hacer en otros estados referente al cáncer de mama: “porque luego es muy difícil encontrar especialistas en imagenología”. Por lo que indicó que es mejor que en un solo lugar se envíe la imagen, se analice y se regrese con el diagnóstico.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero, resaltó al Instituto de Cancerología, de Cardiología, de Nutrición, el de enfermedades respiratorias y el de genómicas. Indicó que la gran mayoría de Institutos Nacionales de Salud están ubicados en la zona sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan.

Al preguntarle cuál será el presupuesto de este Centro de Imagenología detalló que estará destinado en el Gasto en Salud, además, dijo que los institutos de salud tienen aparte patronatos y ellos deciden dar apoyo: “algunos de los equipos los va a donar los patronatos de los institutos”, explicó.

El 13 de enero pasado, David Kershenobich, secretario de Salud, anunció la construcción del Centro de Imagenología Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad, que se sitúa al lado del Instituto Nacional de Medicina Genómica.

