El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, defendió su postura en torno a la reforma electoral.

Luego de que la semana pasada declaró que no hace falta una reforma electoral porque Morena ganó, con las reglas actuales, los poderes Ejecutivo, Legislativo, y por la vía electoral puso al poder Judicial, el líder petista dijo que sus expresiones generaron “ampollas”, pero insistió en que “dijimos la verdad”.

“Dijimos lo que es y despertó ampollas en algunos lugares, pero más allá de eso no pasa nada, dijimos la verdad, lo que es”, declaró.

Lee también “Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

El líder petista recordó que actualmente se mantienen en negociaciones con el gobierno federal: “Se abrió un canal de comunicación que es la Secretaría de Gobernación, y estamos dialogando”.

Finalmente, Reginaldo Sandoval aseguró que el PT está con la Presidenta y que apoyarán la reforma electoral… Aprovechó para recordar que en el año 2022, votaron a favor de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador.

“Acuérdense que ya pasamos aquí una reforma que era el plan A del Presidente Andrés Manuel y fijamos una postura, e hicimos un voto. Nosotros estamos poniendo en prioridad la unidad, y hay que garantizar la unidad de la coalición y la unidad de México frente al mundo”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em