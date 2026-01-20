Adriana regresó junto a su hija a vivir a Chicago con su familia porque se sentía insegura estando sola en San Francisco, en medio de las redadas contra migrantes, a un año de la entrada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos este 20 de enero.

Cuenta que lo hizo para proteger a su pequeña que sí es estadounidense de nacimiento, pero ella no: “Me daba miedo de que algún día por la calle, al trabajo o a hacer el super, fueran a detenerme y me quitaran a mi hija y se quedara sola, por eso nos mudamos de estado”.

“Las cosas sí están bien fuertes, he visto cómo se han separado familias, pero no hay de otra, aunque se viva con miedo hay que echarle ganas”, señala a este medio la originaria de Michoacán.

Jaime Lucero, presidente y fundador de la organización Fuerza Migrante, cuenta a EL UNIVERSAL que los migrantes mexicanos se sienten “solos” y “a la deriva”: “Ni Estados Unidos ni México nos prestan la atención ni nos facilita las cosas para seguir avanzando”.

Lee también Sheinbaum se lanza contra quienes se dicen “paladines de la democracia”; rechaza que haya autoritarismo en su gobierno

Señala que en 50 años que lleva en territorio estadounidense, los gobiernos de todos los partidos los han ignorado sistemáticamente, incluyendo el del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el actual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante la falta de atención gubernamental, Lucero destaca la unión de más de 600 organizaciones en territorio estadounidense “por primera vez en décadas” para trabajar en favor de los migrantes.

“El problema es que México nos ve como portadores de remesas nada más. Por ejemplo, México teniendo todos esos contrapesos que tiene, con una enorme frontera, 40 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, siendo el primer socio comercial, pues como que sí nos sentimos que estamos a la deriva”, comenta.

“Ahorita puede ser que somos indispensables para dos países, pero simplemente somos invisibles. El discurso sigue siendo el mismo, no hay una respuesta que diga que aunque sea una parte mínima, nos sintamos apoyados como un mercado porque somos importantes en la economía”, agrega.

Lee también IMSS-Bienestar presenta avances del Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX; incluyen reconstrucción mamaria gratuita

En el marco de repatriaciones y detenciones en centros como el Alligator Alcatraz, en Florida, el líder de personas migrantes lamenta la criminalización y la situación “bastante crítica” en la que se encuentran como las separaciones de familia.

“Estamos abandonados a nuestra suerte, aunque el discurso suene más bonito”, recalca. “Esta vez es mucho peor, la manera tan frontal, tan discriminatoria, tan racista que es el discurso de este gobierno. Y para los que están allá, sin sus documentos en orden, pues es una verdadera pesadilla. Ahorita es un momento muy crítico donde la gente tiene miedo hasta de salir a trabajar, se está sintiendo en las economías de allá, de aquí y los bolsillos de los nuestros también”, indica.

Insiste Jaime Lucero en que “eso no es nuevo” porque lo ha visto en 50 años que lleva en Estados Unidos con gobiernos demócratas y republicanos.

Recientemente fue publicado el libro “Un Nahual en el Imperio”, que retrata la vida de Jaime Lucero como mexicano en Estados Unidos desde hace 50 años y su lucha por el reconocimiento de todos los y las connacionales en la construcción de esa nación.

Lee también Anticorrupción inhabilita a tres empresas por dar información falsa en contratos públicos; multas superan los 977 mil pesos

Señala que esta obra es algo que vale la pena contar no por alusión personal, sino para llevar un mensaje de que la migración “es un fenómeno” presente.

Asegura que hay una forma de que la comunidad mexicana y latina en Estados Unidos pueden ser la balanza para “botar” a la actual administración estadounidense. Pero admite que hay apatía que no permite ir a las urnas y votar como se debe.

Ante la elección en México de los llamados “diputados migrantes”, para el presidente de Fuerza Migrantes, estas figuras han sido decepcionantes.

Para posicionar la figura de los mexicanos en Estados Unidos, Lucero llama a que haya “mucha educación” porque es un de los grandes “talones de aquiles” en varios estados.

“Ellos se dedican a trabajar y ya desafortunadamente, cuando tenemos este escenario tan drástico como el actual, intentamos reaccionar pero ya es tarde, y lo peor es que si no nos ponemos de acuerdo, el otro que venga como candidato ya vio que le da muchos votos el ser antiinmigrantes y van a ser pero que este (Trump).

“Es urgente que nosotros hagamos ese ejercicio de decir ´vamos a hacer las cosas en conjunto, vamos a tener que ser más organizados para ir a las urnas”, declara.

Lee también Sheinbaum alista revisión de propuesta sobre entrega de agua a EU por Tratado de 1944; perfila reunión de alto nivel

Y hace un llamado para que el gobierno mexicano no recorte los fondos a los consulados mexicanos que pueden ser de ayuda para la protección de connacionales.

“(Los consulados) Intentan hacer lo mejor que pueden, pero el trabajo está limitado”, dice.

Un hombre es detenido por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) de EU y otros agentes federales en Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. Foto: AFP

Observan desapariciones de migrantes

En el marco de las medidas antiinmigrantes de la administración de Donald en Estados Unidos, organizaciones han observado desapariciones de personas migrantes, secuestros e incluso abuso sexual en las detenciones, incluidos casos de connacionales.

Durante la presentación en septiembre pasado de la iniciativa Mexicoamericanos Promoviendo el Liderazgo y la Equidad (MAPLE), Héctor Sánchez Barba, presidente de Mi Familia Vota, acusó "uno de los ataques más grandes que hemos visto en la historia contra de los mexicanos".

Lee también “Me buscaron y los saludé”, dice Sheinbaum tras encuentro con “Andy” y Luisa Alcalde; “no los había visto hace tiempo”, dice

"En este momento, el extremismo en Estado Unidos está enfocado, primeramente, en una ola antimexicana a que se convierte en una ola antiinmigrante y otros grupos. Pero es muy marcado que la antimexicanidad es la primer línea de ataque", dijo Sánchez Barba.

Señaló también que han aumentado los crímenes de odio en territorio estadounidense contra la comunidad mexicana, ante casos recientes de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en los que han fallecido connacionales.

Mónica Ramírez, presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes, dijo a El Gran Diario de México que también se tiene detectados casos de abuso sexual contra mujeres y menores de edad durante las detenciones.

Lee también Secretaría de Salud garantiza que hay vacunas suficientes contra sarampión; México solicita ampliación para controlar brote

Aclaró Ramírez que "no es un tema nuevo" las desapariciones de personas detenidas en los centros estadounidenses, como el recién creado Aligator Alcatraz: "Después de un par de días, meses, los mueven de un lugar a otro. Entonces para la familia, para sus abogados, siempre es difícil encontrarlos".

"La diferencia es que ya, esta administración hay personas que simplemente no aparecen en el registro [...] En este momento, lo que está pasando es que hay personas que ni aparecen en el registro y eso es algo que no hemos visto en el pasado", comentó.

La presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes señaló que también se han conocido acciones antiinmigrantes contra propios ciudadanos de Estados Unidos y con residencia permanente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em