La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó a las empresas Once Cero Nueve 92, Quality Roads de México y Sofman, para participar en licitaciones o celebrar contratos con la Administración Pública Federal por proporcionar información falsa en contratos públicos.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que con respecto a las empresas Once Cero Nueve 92 y Quality Roads de México, a cada una se le impuso una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación de un año y seis meses, ya que proporcionaron información falsa en la celebración de los contratos CAEM-DGIG-PROAGUA-026-24-CP, para el “Equipamiento electromecánico de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la localidad de Tepexpan, municipio de Acolman (obra nueva) Acolman, Tepexpan; y CAEM-DGIG-PROAGUA-030-24-CP, para el “Equipamiento electromecánico de pozo profundo y línea de conducción en la localidad de San Miguel Jaltocan, municipio de Nextlalpan (obra nueva)”, respectivamente; adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México, información contenida en dos pólizas de fianza en cada caso.

En el caso de la empresa Sofman, la Secretaría Anticorrupción indicó que se le impusieron dos sanciones independientes, cada una consistente en multa de 977 mil 130 pesos e inhabilitación de un año y seis meses, por proporcionar información falsa en la celebración de los contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México: CAEM-DGIG-PROAGUA-063-24-AD, para la “Rehabilitación del sistema de distribución de agua potable en la delegación de San Andrés Metla, municipio de Cocotitlán (obra nueva)”, y CAEM-DGIG-PROAGUA-027-24-CP, para la “Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Ejido de Taborda, municipio de Temoaya (obra nueva)”.

La Secretaría Anticorrupción señaló que las sanciones fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), e indicó que las empresas ya están inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

“Las medidas se emitieron conforme a la ley, considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.”

Indicó que las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones, sin embargo advirtió que en su caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones, impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para celebrar contratos públicos tiene consecuencias”, agregó.

