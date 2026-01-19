Este lunes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó los decretos que modifican las características de las monedas de diez y veinte pesos, los cuales entrarán en vigor a partir de mañana martes 20 de enero de 2026.

Estas son las características de la moneda de 10 pesos

En el caso de la moneda de diez pesos, tendrá en el anverso el Escudo Nacional la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior. En el reverso, en la parte central estará el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego.

De acuerdo con lo publicado en el DOF, tendrá al centro el símbolo “$10”, a la izquierda el año de acuñación y a la derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México. En la parte inferior, llevará la leyenda “DIEZ PESOS”.

La moneda estará integrada por un 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel, con un diámetro de 28 milímetros y una forma circular, con un peso de cuatro gramos.

Estas son las características de la moneda de 20 pesos

Por otro lado, la moneda de veinte pesos tendrá en el anverso el Escudo Nacional al centro, “en relieve escultórico”, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

En el reverso, el diseño del motivo será el Templo de Kukulkán en Chichen Itzá, e incluirá el símbolo “$20”, con el valor nominal en texto “VEINTE PESOS”. Además, contará con el año de acuñación y la ceca de la Casa de Moneda de México.

Entre sus elementos de seguridad, la nueva moneda de veinte pesos tendrá en el reverso el microtexto “CHICHEN ITZÁ, TEMPLO DE KUKULKÁN - PATRIMONIO CULTURAL” y una imagen latente con el numeral 20.

La moneda tendrá una forma dodecagonal, un diámetro de 30 milímetros y su contenido será de 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel, con un peso de siete gramos.

Finalidad es reducir costo de producción: Presidencia de la República

El 9 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó, con 395 votos a favor, 66 en contra y cero abstenciones, el dictamen que modifica disposiciones de la Ley Monetaria y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos publicado en 1992, únicamente por lo que hace a la moneda de diez pesos.

El documento deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que adiciona la aleación de acero recubierto de níquel, entre aquellas que se pueden elegir para la composición metálica de la parte central de la moneda de diez pesos.

La finalidad de estos cambios es contar con materiales alternativos que permitan reducir el costo del proceso de producción de la moneda, sin modificar su apariencia en cuanto al diseño de sus grabados ni alterar sus propiedades de forma y tamaño.

El Diario Oficial de la Federación establece las monedas en circulación continuarán con su valor, hasta que sean retiradas de la circulación por el Banco de México. En ese momento, se deberá publicar en el DOF un aviso en el que indique las piezas requeridas serán retiradas, fijando un plazo necesario para realizar su canje.

