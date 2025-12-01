El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, delegó facultades en la persona titular a la Subsecretaría de Investigación Policial a constituir un cuerpo de agentes para organizar, dirigir y supervisar la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica, análisis.

Así como colaboración, práctica de operaciones especiales y aprovechamiento de la tecnología informática a través de un acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este cuerpo de agentes realizará las siguientes funciones: planear y ejecutar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas operativas para la identificación y captura de generadores de violencia.

También establecer procedimientos para atender incidentes potenciales que pongan en riesgo la seguridad de las personas, bienes y el medio ambiente.

Determinar los mecanismos orientados al acompañamiento, prevención y reacción ante emergencias que requieran la protección a personas servidoras públicas que sean propensas a agresiones o actos delictivos.

Además, implementar los esquemas de entrenamiento, capacitación especializada en tareas conjuntas y operaciones especiales en coordinación con otras instituciones de seguridad.

Instrumentar mecanismos de colaboración con las áreas de investigación de la Secretaría, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y las instancias competentes a nivel internacional.

Así como garantizar la atención de objetivos prioritarios, dar cumplimiento a mandamientos ministeriales y judiciales.

En el DOF se señala que la persona responsable del cuerpo de agentes, será el titular de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), directamente adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

También, será la encargada de coordinar los trabajos, funciones, organización del cuerpo de agentes, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan, conforme a las necesidades del servicio de las operaciones estratégicas que determine, para lo cual emitirá los lineamientos de funciones específicas. El acuerdo entra en vigor este martes.

