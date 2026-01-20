Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, presentó avances del Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, que comenzará funciones en febrero próximo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 20 de enero en Palacio Nacional, Svarch destacó que el Modelo de Acto Único elimina la fragmentación de la atención oncológica y adelantó que se incluye la reconstrucción mamaria.

Svarch anunció que una vez que el tratamiento haya finalizado, las mujeres serán referidas para la atención de cirugía reconstructiva: “Se ofrecerá una reconstrucción mamaria total, y adicionalmente totalmente gratuita”.

La inversión, mencionó, es de 221.7 millones de pesos, con tres mastógrafos de alta capacidad para realizar más de seis mil tamizajes por equipo; realización de biopsia; y unidad de patología robótica para agilizar los tiempos de confirmación diagnóstica en más de 50%.

“En una sola unidad se integra toda la ruta clínica oncológica, desde la detección, el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación, todo con un solo equipo integral responsable”, dijo.

La unidad, aseguró el director del IMSS-Bienestar, “nace con tiempos explícitos de atención” que permiten garantizar un diagnóstico confirmado en menos de 14 días e inicio de tratamiento en un plazo máximo de 30 días.

“No solo estamos ampliando la capacidad de los servicios públicos de salud con el IMSS-Bienestar, sino que estanos organizando la atención para resolver por completo, en una sola unidad y continuidad clínica. Esto incluye oncología médica, oncología quirúrgica, genética médica, sicología, siquiatría y cuidados paliativos.

“Este hospital nace con algo que hemos llamado la visión médica integral, que incluye rehabilitación y un proceso que contempla actividad física supervisada, yoga y acompañamiento sicológico, desde la confirmación diagnóstica hasta el egreso”, expuso.

Zoé Robledo, director general del IMSS, durante la conferencia matutina de este martes 20 de enero de 2026. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Zoé Robledo, director del IMSS, destacó la construcción de nuevos hospitales, en el marco de los 83 años del Instituto.

Martí Batres, director del ISSSTE, informó en un enlace a la mañanera que la nueva sala de urgencias del Hospital Doctor Fernando Quiroz, en la alcaldía Álvaro Obregón, ya comenzó a funcionar con una inversión más de 60 millones de pesos.

