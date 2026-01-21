Más Información

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Celia Maya García aseguró que “nunca ha sido propósito” del (TDJ), que encabeza, manipular las sentencias sino supervisar que las decisiones de los jueces y magistrados federales se apaguen a .

La magistrada dijo que desde su creación, en septiembre del año pasado, el órgano colegiado fue objeto de críticas “infundadas” y se le señaló como una instancia destinada a manipular la y condicionar la independencia judicial.

Sin embargo, al presentar este miércoles un informe de sus primeros tres meses al frente del Tribunal de Disciplina Judicial, Maya García aseveró que han dejado claro que la tarea del órgano es vigilar el desempeño de quienes imparten justicia.

Lee también

Celia Maya presenta su primer informe a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial (21/01/2026). Foto: Especial
Celia Maya presenta su primer informe a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial (21/01/2026). Foto: Especial

“Desde su creación la figura del Tribunal de Disciplina Judicial fue objeto de críticas infundadas, se le señaló sin sustento como un órgano destinado a manipular la cosa juzgada o a condicionar la independencia de las personas juzgadoras. Con hechos hemos dado contestación una y otra vez a estas infundadas acusaciones”, refirió.

Indicó que “desde antes de asumir el cargo que el pueblo nos confirió para encabezar una cruzada contra la corrupción al frente del Tribunal lo hemos dejado demostrado a cabalidad en el corto pero significativo periodo que se informa; el objetivo superior del Tribunal de Disciplina Judicial es la supervisión del desempeño judicial, que las resoluciones se apeguen a derecho que las decisiones de los tribunales estén sustentadas en los hechos probados y las pretensiones disputadas”.

“Nunca ha sido su propósito modificar lo ya sentenciado, sino estrictamente averiguar si se ha observado la normatividad aplicable al caso concreto conforme a los lineamientos estandarizados del debido proceso y los principios generales de derecho. Si se encuentra una desviación lo sentenciado no sufre alteración pero se sancionará al responsable de la mala práctica judicial, de acuerdo con los lineamientos que observan las características del concepto de tipicidad penal”, agregó ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, uno de los promotores de la revisar la cosa juzgada.

Lee también

Celia Maya presenta su primer informe a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial (21/01/2026). Foto: Especial
Celia Maya presenta su primer informe a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial (21/01/2026). Foto: Especial

La magistrada Celia Maya García expuso que los cinco magistrados integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial están empeñados en cumplir su deber con total apego a la ley y la justicia.

“Conformamos un órgano colegiado que ya ha comenzado a dar muestra de su importancia para impulsar la justicia y sancionar a quienes se apartan de su deber”, indicó.

Sin dar números de jueces y magistrados federales sentenciados, Maya García presumió 2 mil 168 quejas y denuncias recibidas por el Tribunal de Disciplina Judicial, entre septiembre y diciembre de 2025, de las cuales en 179 asuntos se determinó iniciar investigación formal.

Lee también

“La disciplina judicial no es persecución, es una función constitucional orientada a preservar la integridad del servicio público y por ello se ejerce con límites claros.

Cada investigación respeta la presunción de inocencia, el derecho de audiencia, la legalidad y los derechos humanos de las personas involucradas”, enfatizó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]