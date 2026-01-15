Un secretario en funciones de Magistrado, con sede en el Estado de México, fue separado del cargo por el Tribunal de Disciplina Judicial, debido a que alteró documentos para obtener de manera ilícita la renuncia de una oficial judicial sin su consentimiento.

El Órgano de Administración Judicial informó que, derivado de la queja presentada por la mujer, se determinó que el servidor público se aprovechó de su cargo para realizar actos arbitrarios para obtener la dimisión de su subalterna, dejándola en situación de vulnerabilidad dada su condición de madre de un menor de edad y divorciada de otro servidor público del mismo órgano jurisdiccional con un cargo mayor, con todas las implicaciones personales y económicas que eso conlleva.

Del análisis de las pruebas que obran en la indagatoria, la Comisión de Disciplina, perteneciente al Tribunal de Disciplina Judicial, señaló que resultó evidente que la servidora pública se vio afectada en forma diferenciada por su condición de mujer, por las acciones llevadas a cabo por el implicado, en funciones de Magistrado de Circuito.

Lee también México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

Asimismo, la Comisión de Disciplina decretó la suspensión de sueldo y labores de un secretario de Acuerdos, quien en funciones de Juez de Distrito realizó actos en contra de la administración de justicia.

Lo anterior porque, informó el Órgano de Administración Judicial, en la tramitación de un juicio de amparo omitió pronunciarse respecto de la suspensión provisional solicitada por los quejosos, a fin de que fuesen puestos en inmediata libertad, debido a que era urgente que recibieran atención médica.

De la indagatoria llevada a cabo por el Tribunal de Disciplina Judicial, se desprende que los promoventes solicitaron amparo en contra de su detención, arresto e incomunicación, así como su inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro al encontrarse detenidos en una Estación Migratoria.

Lee también Reforma electoral de Sheinbaum no vulnera autonomía del INE, asegura Laura Itzel; proyecto busca democracia, sostiene

No obstante , el juez denunciado concedió únicamente la suspensión de plano para que se evitara la incomunicación de los quejosos y que no fueran deportados, expulsados, retornados o trasladados a su país de origen o a un diverso centro migratorio.

Lo anterior, pese a que se encontraban con padecimientos de salud que requerían de continuidad, observación y prescripción médica a fin de evitar consecuencias irreversibles o la pérdida de su vida, puesto que la mujer se encontraba en estado de gravidez y había presentado sangrado, mientras que el hombre padecía hipertensión arterial severa,

La Comisión de Disciplina consideró que el juzgador omitió ordenar que se les pusiera en inmediata libertad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc